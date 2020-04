Porozmawiajmy

Zawód ratownika medycznego jest trudny, to sytuacje fizycznie straszne i psychicznie nieciekawe - mówił w Mirosław Baka. Aktor, który w przeszłości przez niecały rok był ratownikiem, dodał w rozmowie z Piotrem Jaconiem, że jednocześnie to "niesłychana szkoła" dla artysty. - Gdyby każdy aktor przed wejściem w ten zawód doświadczył czegoś takiego, jak ratownicy doświadczają właściwie każdego dnia swojej pracy, to by bardzo wzbogaciło jego bibliotekę doświadczeń – dodał.