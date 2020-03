Fakty po Faktach

Jak będzie wyglądał świat po pandemii? W „Faktach po Faktach” na to pytanie odpowiadał historyk idei profesor Marcin Król. – To będzie podział dramatyczny – stwierdził profesor, wskazując na liczne zwolnienia, do których dojdzie w wyniku zmian gospodarczych wywołanych pandemią oraz awanse i zatrudnienia spodziewane w branży np. nowych technologii. Filozof wskazywał także na upadek populizmu w obliczu koronawirusa i potrzebę inwestowania nie tylko w ochronę zdrowia ale równomiernie w gospodarkę i społeczeństwo. Kolejnym gościem Justyny Pochanke był profesor Paweł Kowal. Poseł Koalicji Obywatelskiej mówił o nadzwyczajnym głosowaniu, które odbyło się w Sejmie oraz odpowiadał na pytania związane z wyborami prezydenckimi.