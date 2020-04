Fakty po Faktach

W „Faktach po Faktach” prezes Porozumienia Jarosław Gowin mówił o swojej dymisji ze stanowisk wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. – Nie zgadzam się z tym, co robi polska klasa polityczna, termin wyborów powinien być już dawno odsunięty – podkreślał. Gość Grzegorza Kajdanowicz mówił również o tym, czy w obecnej sytuacji te wybory powinny się odbyć. – Epidemiolodzy mówią, że pierwszy bezpieczny termin wyborów to wiosna 2021 – dodał. W drugiej części programu były premier Włodzimierz Cimoszewicz odniósł się do projektu ustawy, który zmienia zasady przeprowadzenie wyborów prezydenckich. – Trzeba potraktować wybory prezydenckie jako sprawę drugorzędną – zaznaczył.