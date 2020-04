Fakty po Faktach

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił o tym, czy w obecnej sytuacji zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie w Polsce powinny się odbyć. – Tych wyborów w sposób bezpieczny nie da się przeprowadzić – podkreślał. Gość „Faktów po Faktach” mówił również o trudnej sytuacji w warszawskich szpitalach w związku z pandemią koronawirusa. W drugiej części programu Jerzy Owsiak mówił o wsparciu szpitali w czasie pandemii koronawirusa przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. – Uruchomiliśmy fundusz interwencyjny, kupujemy środki w Chinach, ale trudno je sprowadzić – mówił prezes fundacji. Gość Grzegorza Kajdanowicza odniósł się również do apelu Ministerstwa Rodziny o pomoc dla domów opieki. – Wysyłamy maseczki do domów opieki społecznej, do tych, co mają największe kłopoty – dodał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy prowadzi zbiórkę na: pomagamy.wosp.org.pl.