Fakty po Faktach

Dla tych, którzy mają teraz kłopoty, mam radę. Zacznijcie myśleć o tym, za co możecie być wdzięczni. Za to, że wasza rodzina jest zdrowa, że żyjecie w pięknym kraju, z wartościami demokratycznymi. I nikt nie zostawi was samych. Obiecuję - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher. Podkreśliła, że "zarówno demokracja, jak i wolność prasy w czasach pandemii są konieczne". - Zawsze będę bronić waszej wolności - zapewniła.