Fakty po Faktach

W „Faktach po Faktach” przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber mówił o nowym projekcie Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego przeprowadzenia wyborów prezydenckich. – Na każdym etapie procesu wyborczego będzie Państwowa Komisja Wyborcza – podkreślił. Minister Schreiber mówił również o tym dlaczego nie został wprowadzony stan klęski żywiołowej w naszym kraju. – Nie wprowadza się stanu nadzwyczajnego tylko po to, aby zmienić termin wyborów – dodał. W drugiej części niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia ocenił szanse prezydenta Andrzeja Dudy na reelekcję, a także swoje na wejście do drugiej tury w wyborach prezydenckich. – Widzę siebie w drugiej turze z Andrzejem Dudą – stwierdził. Gość Anity Werner odniósł się również do pomysłu PiS-u na przeprowadzenie wyborów w formie hybrydowej, czyli korespondencyjnych i w lokalach wyborczych. – W nowym projekcie PiS pojawia się Państwowa Komisja Wyborcza - to już jest inna rozmowa – skomentował.