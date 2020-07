Fakty po Faktach

W "Faktach po Faktach" Paweł Mucha z kancelarii prezydenta mówił o dobowym rekordzie zakażeń koronawirusem w Polsce, konwencji antyprzemocowej, a także o spotkaniu Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim. Następnie o wzrost zakażeń był pytany wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. - To są zakażenia z trzech województw: ze Śląska, Mazowsza i województwa małopolskiego. Przede wszystkim są to zakażenia z dużych zakładów pracy - tłumaczył. Jak dodał, jeśli będzie przekonanie wśród ekspertów, nie cofną się przed powrotem do restrykcji.

Również kolejni goście Piotra Kraśki komentowali skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją. - Doceniamy gest premiera, że chciał zająć się problemem. My dalej będziemy chcieli rozmawiać na ten temat wewnątrz koalicji, bo nie mamy tego typu wątpliwości - mówił eurodeputowany Patryk Jaki. W ocenie posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Zalewskiego, "momentem, w którym można dokonywać analizy, czy dana umowa jest zgodna z polskim prawem, jest czas przed jej ratyfikacją, a nie po". - Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny jest podporządkowany Jarosławowi Kaczyńskiemu i zrobi to, co on chce. Zapewne zamrozi rozpatrywanie tej konwencji - stwierdził.

Na koniec synowie sławnych lekarzy - profesora Zbigniewa Religi i profesora Mariana Zembali - opowiadali o operacjach w czasach pandemii, a także wspólnym zabiegu. - Trzymając serce człowieka w ręku, trzyma się jego życie. Za każdym razem, gdy serce po zatrzymaniu rusza na nowo, to jest rodzaj cudu - mówił doktor nauk medycznych Grzegorz Religa, ordynator oddziału kardiochirurgii w Łodzi. Doktor habilitowany Michał Zembala - kierownik oddziału kardiochirurgii i transplantologii w Śląskim Centrum Chorób Serca, przyznał, że dopiero po zakończonym zabiegu dostrzegli "wagę tego wydarzenia". Na koniec rozmowy zdradzili też, czy widzą siebie w polityce.