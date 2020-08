Fakty po Faktach

- Dedykowałbym Andrzejowi Dudzie, żeby miał umiejętność poszukiwania dialogu, którą miał Lech Kaczyński. To go wyraźnie różniło od Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław jest człowiekiem konfliktu i walki, a Lech był człowiekiem dialogu i poszukiwania kompromisu - ocenił w "Faktach po Faktach" były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W ten sposób odniósł się do orędzia Andrzeja Dudy, podczas którego wspominał "swojego mistrza" Lecha Kaczyńskiego. W ocenie Kwaśniewskiego, przed Andrzejem Dudą stoi wiele wyzwań, ponieważ "okres 2020-2025 będzie jednym z najtrudniejszych momentów dla Polski". - Wystąpienie prezydenta było typowym wystąpieniem zwycięzcy, bez zwrócenia uwagi na to, że czeka nas ciężka praca, pot i łzy - tłumaczył.

Z kolejnymi gośćmi Piotr Kraśko rozmawiał o epidemii COVID-19 w Polsce i na świecie. - Wzrosty zakażeń widzimy w wielu krajach, też w takich, w których uważano, że wszystko jest pod kontrolą - mówił doktor nauk biomedycznych Maciej Tarkowski z uniwersytetu w Mediolanie. W ocenie doktor Anety Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW "nie do końca poznaliśmy wirusa z medycznego i biologicznego punktu widzenia". Na koniec o zaprzysiężeniu prezydenta rozmawiali także profesorowie Andrzej Rychard z PAN i Mikołaj Cześnik z SWPS.