Fakty po Faktach

W "Faktach po Faktach" była minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas (Koalicja Obywatelska), Krzysztof Baszczyński (Związek Nauczycielstwa Polskiego) oraz Marek Pleśniar (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) dyskutowali o tym, czy rząd i minister edukacji właściwie przygotowali szkoły do powrotu uczniów w nowym roku szkolnym. Rząd zmarnował okres wakacji – skwitowała krótko Szumilas. Przedstawiciel ZNP stwierdził, że "minister nie odrobił lekcji, jeśli chodzi o przygotowanie szkół", a Marek Pleśniar wzywał do "wysłuchania opinii polskich naukowców w sprawie prognozy epidemii". W drugiej części programu Grzegorz Kajdanowicz pytał Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara o prawa mniejszości w Polsce. Pociesza mnie sprzeciw społeczny oraz to, że środowiska LGBT potrafią bronić swoich praw pokojowo – podkreślił RPO. Bodnar komentował również decyzję gliwickiego sądu o unieważnieniu uchwały o "strefie wolnej od LGBT". Na koniec dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich dr Adam Eberhardt i redaktor Jerzy Haszczyński ("Rzeczpospolita") rozmawiali o aktualnej sytuacji politycznej na Białorusi oraz o zapowiadanym na środę spotkaniu u premiera Morawieckiego w tej sprawie. Z jednej strony stara się nie używać pełnej siły, ale nasilają się punktowe represje – mówił dr Eberhardt o Alaksandrze Łukaszence. Natomiast redaktor Haszczyński w sprawie polityki wobec Białorusi stwierdził, że "warto szukać zgody między rządem a opozycją".