Fakty po Faktach

Kilkudziesięciu zagranicznych dziennikarzy zostało zatrzymanych w czwartek w Mińsku, wśród nich był dziennikarz "Faktów" TVN Andrzej Zaucha, który w "Faktach po Faktach" opowiedział o trwającym ponad dwie godziny zajściu. Jak relacjonował, zatrzymanie "wyglądało niezbyt przyjemnie", ale - jak zapewnił - "nie było żadnej przemocy, ani żadnej brutalności". Politolog Marek Migalski ocenił, że tym działaniem "dyktator próbuje zamknąć oczy świata, co może oznaczać, że Łukaszenka przygotowuje się do rozprawy siłowej ze społeczeństwem". Zdarzenie komentowali także będący na miejscu Sławomir Sierakowski ("Krytyka Polityczna"), działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut i wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. W pierwszej części programu podlaska wojewódzka konsultant do spraw epidemiologii profesor Joanna Zajkowska i specjalista chorób zakaźnych Ernest Kuchar komentowali zapowiedzianą przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zmianę długości kwarantanny, a prezydent Wrocławia Jacek Sutryk mówił o przygotowaniach do bezpiecznej edukacji w szkołach. Rozmowy prowadził Grzegorz Kajdanowicz.