W Polsce co roku tonie się około 500 osób. Najczęściej ofiarami są mężczyźni po 50. roku życia, a w morzu tonie co dwudziesta osoba. To ratownicy wodni walczą o to, by takich utonięć było jak najmniej. W reportażu Magdaleny Gwóźdź o najtrudniejszych momentach w czasie pracy sopockiego WOPR (Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego), o braku szacunku do ich zawodu i lekceważeniu wody.