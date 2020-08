Jeden na jeden

W „Jeden na jeden” Łukasz Szumowski odniósł się do pytań o kulisy jego rezygnacji ze stanowiska ministra zdrowia. Miałem odejść już w lutym, taka była moja umowa z premierem – zdradził. Krzysztof Skórzyński pytał także swojego gościa o to, czy miał pewność, że nie obejmie go, planowana przez obóz Zjednoczonej Prawicy, rekonstrukcja rządu. Nie było mowy o mojej dymisji w czasie rekonstrukcji – zapewniał Szumowski. Były minister zdrowia mówił również o sprawie zakupu respiratorów i maseczek przez Ministerstwo Zdrowia, o przygotowaniu do sezonu grypowego w dobie pandemii, o obostrzeniach wprowadzonych przez polski rząd oraz o powrocie dzieci do szkół w nowym roku szkolnym. Na koniec Łukasz Szumowski mówił o tym, jaki powinien być jego następca. To musi być osoba, która umie kierować dużym zespołem ludzkim i ma dobre pojęcie o medycynie – dodał.