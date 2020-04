Kawa na ławę

Rekomendacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, żeby wybory prezydenckie przeprowadzić w tradycyjnej formule za dwa lata, a jeśli w tym roku to w formie korespondencyjnej - to główny temat "Kawy na ławę". Konrad Piasecki pytał również swoich gości o to, czy jeżeli wybory odbędą się w maju, wszyscy kandydaci wezmą w nich udział. Ponadto politycy dyskutowali o odrzuconej poprawce Senatu dotyczącej testów dla pracowników ochrony zdrowia raz w tygodniu oraz nadchodzącym kryzysie gospodarczym w związku z pandemią COVID-19. Gośćmi Konrada Piaseckiego byli Izabela Leszczyna (Koalicja Obywatelska), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Paweł Kukiz (Kukiz'15, Koalicja Polska), Przemysław Czarnek (Prawo i Sprawiedliwość), Andrzej Dera (Kancelaria Prezydenta), Artur Dziambor (Konfederacja).