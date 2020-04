Kropka nad i

W „Kropce nad i” szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk mówił o projekcie klubu parlamentarnego PiS dotyczącym możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich obywateli podczas tegorocznych wyborów prezydenckich. – Mamy przestrzeń do dyskusji, do rozmowy – podkreślał. Monika Olejnik pytała również swojego gościa o to, dlaczego jeszcze nie został wprowadzony stan nadzwyczajny w związku z pandemią w naszym kraju.