Kropka nad i

Czy państwo powinno zawiesić programy socjalne, by ratować gospodarkę? W „Kropce nad i” o pozytywnych i negatywnych stronach tarczy antykryzysowej, jej aspektach skierowanych do małych i większych przedsiębiorstw oraz działaniach, które według gości Konrada Piaseckiego powinno się wdrożyć, by uchronić Polskę przed gwałtownym kryzysem dyskutowali Adrian Zandberg (klub Lewica) i Ryszard Petru (założyciel Nowoczesnej).