Kropka nad i

Pierwszą ofiarą takich pseudowyborów będzie wybrany prezydent – stwierdził w „Kropce nad i” Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent odniósł się do chaosu wyborczego, związanego z epidemią koronawirusa i dążeniem rządzących do przeprowadzenia głosowania 10 maja. Jak zaznaczył, twórcy Konstytucji w 1997 roku przewidzieli taką sytuację. - Napisaliśmy rozdział 11 o stanach nadzwyczajnych. One umożliwiają przesunięcie wyborów o cztery miesiące lub więcej – mówił Aleksander Kwaśniewski. Program prowadziła Monika Olejnik.