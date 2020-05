Kropka nad i

Jeśli zostanę prezydentem, a wierzę, że w drugiej turze zwyciężę z Andrzejem Dudą, to przywrócę w Polsce praworządność, a jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości, co do przeprowadzenia wyborów to sam zaniosę protest do Sądu Najwyższego i postaram się o ich unieważnienie - mówił w „Kropce nad i” Szymon Hołownia. Gość Moniki Olejnik stwierdził, że demokracja w Polsce umiera, a partie polityczne zapomniały o obywatelach, dlatego musi pojawić się ktoś z zewnątrz, kto sprawi, że „suweren znów poczuje się suwerenem”, a wybory i głos wyborców będą rzeczą świętą. Kandydat na prezydenta RP stwierdził, że możliwy wyrok Trybunału Konstytucyjnego o przeniesieniu wyborów, po wniosku, którego złożenie 5 maja zapowiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, będzie zgodny z oczekiwaniem Jarosława Kaczyńskiego.