Kropka nad i

Próbowaliśmy wspólnie uratować Polskę, żeby nie doprowadzić do kolejnego kryzysu i rządu mniejszościowego - mówił w „Kropce nad i” Jarosław Gowin o przyjęciu wspólnego z Jarosławem Kaczyńskim stanowiska w sprawie poparcia ustawy o głosowaniu korespondencyjnym 10 maja. Lider Porozumienia stwierdził, że politycy niczego nie sugerują Sądowi Najwyższemu domniemując unieważnienie przez niego wyborów, a tylko kierują się zdrowym rozsądkiem. - To nie wirus i epidemia doprowadziły do kryzysu wyborczego, ale rządzący brakiem rozwagi - mówił kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz, który stwierdził, że trzeba wygrać wybory i powołać komisję do zbadania całościowych rządów Prawa i Sprawiedliwości. O kwestii przygotowywania wyborów bez ustawy i narażeniu Skarbu Państwa na milionowe straty dyskutowali kolejni goście Moniki Olejnik - posłanka Izabela Leszczyna (KO) i poseł Marcin Horała (PiS).