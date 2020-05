Kropka nad i

Jak to możliwe, że - jak wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez „Gazetę Wyborczą” - Ministerstwo Zdrowia kupiło po zawyżonej cenie maseczki za pięć milionów złotych od trenera narciarstwa, znajomego ministra Łukasza Szumowskiego - o tym w „Kropce nad i” dyskutowali poseł Cezary Tomczyk (KO) i wiceminister klimatu Jacek Ozdoba (ZP). Tematem sporu polityków była również kwestia odpowiedzialności za przygotowanie i wydanie milionów złotych z budżetu państwa na wybory, które się nie odbyły, w szczególności dymisja wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który deklarował w programie Moniki Olejnik w TVN24, że poda się do dymisji, jeżeli wybory 10 maja w trybie korespondencyjnym nie dojdą do skutku.