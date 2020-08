Tak jest

Rośnie liczba osób z cięższym niż dotychczas przebiegiem choroby COVID-19. Co nas czeka, jeśli załamie się system, zwłaszcza w sytuacji, kiedy do dymisji podał się minister i jego zastępca? O tym w programie "Tak jest" rozmawiali Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i profesor Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zespołu do spraw COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. W drugiej części programu Yga Kostrzewa ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa i profesor Remigiusz Ryziński, pisarz i filozof z Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością UW, laureat nagrody "Ambasador osób LGBT+ w życiu publicznym" zastanawiali się nad tym, dokąd zmierza niechęć wobec środowisk LGBT i podkreślali potrzebę szacunku oraz akceptacji wobec ludzi nieheteroseksualnych. Na koniec o białoruskim kryzysie, stanowisku Unii Europejskiej i wezwaniu do spokoju na ulicach przez Alaksandra Łukaszenkę dyskutowali doktor Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego i Michał Kolanko z "Rzeczpospolitej". Program prowadziła Małgorzata Łaszcz.