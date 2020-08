VITAlia Mikołajewskiej

Czy Włosi nauczyli się żyć z koronawirusem? Relacja Marii Mikołajewskiej prosto z Włoch. Reporterka TVN24 odwiedziła jeden z toskańskich nadmorskich kurortów w prowincji Grosseto, Principina a Mare. Rozmawiała tam z współwłaścielką kąpieliska „Granduca” Alessandrą Bocchi, która mówiła czym dla nich różni się tegoroczny sezon wakacyjny od poprzednich. To, o czym wspominała rozmówczyni Marii Mikołajewskiej jest doskonale widoczne w Wenecji, do której w tym roku przyjedzie o 13 milionów turystów mniej niż w zeszłym. Kryzys widać także, w zazwyczaj przepełnionej tłumami, Sienie. O pustkach i stratach dla branży turystycznej we Włoszech opowiedział również Stefano Giannini - właściciel agencji nieruchomości „La Pineta”, która zazwyczaj wynajmuje mieszkania turystom. Ci sami eksperci, którzy zapowiadali, że dla Włochów druga fala koronawirusa jest nieunikniona, teraz mówią, że być może Włochy będą jedynym krajem, którego ta fala nie dotknie. Włosi nauczyli się żyć z koronawirusem, bo noszą maseczki, zachowują dystans społeczny i może dlatego uda im się utrzymać liczbę dziennych zakażeń na poziomie absolutnego minimum.