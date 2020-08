VITAlia Mikołajewskiej

Mierzenie temperatury, testy serologiczne dla nauczycieli, pojedyncze ławki, obowiązkowe maseczki, zarówno dla pracowników szkoły, jak i dla dzieci powyżej 6. roku życia - tak wyglądają przygotowania do początku roku szkolnego we Włoszech. Maria Mikołajewska zwraca uwagę na to, że w słonecznej Italii nauka rozpocznie się 14 września, a w liceum od początku będzie odbywać się w sposób hybrydowy. Autorka vloga VITAlia Mikołajewskiej dodaje, że uczelnie, wychodząc naprzeciw studentom, biorą pod uwagę również aspekt finansowy i obniżają czesne lub odraczają opłaty.