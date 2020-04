VITAlia Mikołajewskiej

Dziennikarka programu "Polska i Świat" TVN24, Maria Mikołajewska zazwyczaj opowiada widzom o tym, co dzieje się w polityce, Kościele, o polskim społeczeństwie. W swoim vlogu przybliży jednak sytuację we Włoszech - kraju, w którym mieszkała i uczyła się, a który obecnie mierzy się z kryzysem pandemii COVID-19. "Ja codziennie robię sobie aperitivo na dachu, kiedy kończę pracę", opowiada jeden ze szkolnych znajomych dziennikarki. A ta praca to wspieranie firm, które otrzymują pomoc państwa przy zwolnieniach pracowników, wywołanych przez koronawirusa. Jak dziś wygląda życie we Włoszech?