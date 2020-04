Ważne wydarzenia

- W ramach nowej rzeczywistości gospodarczej proponujemy nowe reguły. Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu, stopniowego zdejmowania obostrzeń. Po pierwsze otwarcie lasów i parków. Korzystanie z placów zabaw jest zabronione. To raczej ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do luzowania obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa.

Od poniedziałku zostaną również złagodzone przepisy w handlu. - Chcemy nieco zliberalizować zasady, w taki sposób, żeby w sklepach do 100 metrów była możliwość obsługi czterech osób na jedną kasę - tłumaczył. Jak dodał, w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych będzie obowiązywała zasada jednego klienta na 15 metrów kwadratowych powierzchni. Zasada jedna osoba na 15 metrów kwadratowych również będzie obowiązywała w kościołach. - Dzisiaj walcząc z koronawirusem musimy krok po kroku odzyskiwać teren. Jeżeli szybciej będzie się wypłaszczać krzywa zakażeń to będziemy mogli przyśpieszyć łagodzenie reguł. Na pewno pewne obostrzenia jeszcze długo będą obowiązywały - powiedział Morawiecki i dodał, że zakaz dotyczący organizacji imprez masowych obowiązuje do odwołania.

Zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, nie wszystkie restrykcje będą mogły zostać zniesione na czas wakacji. - Powrót do pełnej normalności będzie wtedy, kiedy zniknie epidemia - tłumaczył. Dodał również, że policja będzie kontrolowała zasadę noszenia maseczek. Jak długo będziemy je nosić? - Jak będzie szczepionka - poinformował Szumowski.