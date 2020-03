Xięgarnia

Książka tygodnia "Xięgarni", czyli baśniowa opowieść Radka Raka o Jakubie Szeli „Baśń o wężowym sercu, albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”. Z autorem rozmawiał Filip Łobodziński. Radek Rak - z zawodu jest weterynarzem. Pasjonują go góry, baśnie, legendy, podania, czasopisma, które łakomie pochłania i przetwarza w literaturę fantasy. Za powieść „Puste niebo” w 2017 roku otrzymał Złote Wyróżnienie w Nagrodzie Literackiej im. Jerzego Żuławskiego oraz nominację do Nagrody im. Janusza A. Zajdla. W programie także Janusz Rudnicki, który czytał komiks „Anastazja” Magdaleny Lankosz i Joanny Karpowicz. Felietonista "Xięgarni" rozprawił się z też z lekturami szkolnymi. W cyklu „Co oni czytają” o swoich literackich inspiracjach opowiedział kostiumografka nominowanego do Oscara filmu „Boże ciało” - Dorota Roqeplo. Wydanie poprowadzili Agata Passent i Filip Łobodziński.